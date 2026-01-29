CONCERTI REGIONE La chitarra d'Australia da noi Tournée italiana in 10 città del chitarrista australiano TOMMY EMMANUEL passaggio bolognese al Duse con il concerto teatrale LIVING IN THE LIGHT TOUR accompagnato da Alberto Lombardi

Emozione, tecnica e storia, TOMMY EMMANUEL (accompagnato in tour da Alberto Lombardi) è la gloria australiana e mondiale del “finger stile” in diversi generi musicali: country e riff-jazz, blues e folk. TOMMY racconta storie ogni volta diverse che gli vengono dalla band famigliare delle origini. La sua chitarra acustica ha cambiato la storia dello strumento proprio con le performance live. EMMANUEL fa scuola influenzando i chitarristi ancora oggi suona per i giovani e il sociale. Energia, magia, e improvvisazione che vengono dalla maestria temprata da decenni d'esperienza. La sua prima chitarra 'pedagogica' arriva a 4 anni e quella professionale dalla formazione di famiglia a 9: a 70 anni è un mito di culto come Chet Atkins nel secolo scorso. Entrambi vivono nella luce della musica e della storia.

