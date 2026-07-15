TERRITORIO REGIONE La Chiusa UNESCO più antica d'Europa è a Bologna Passeggiate anche notturne alla CHIUSA di CASALECCHIO di Reno dal 2010 Patrimonio UNESCO come “archeologia delle acque” sito monumentale e paesaggistico (Parco della Chiusa sul Fiume Reno) dell'area metropolitana bolognese

LA CHIUSA è sì uno sbarramento artificiale le cui vestigia risalgono al Duecento ma la costruzione antica in legno del Vignola è del 1567 (insieme alla rete di canali sviluppatasi in 8 secoli) rinsaldata e rafforzata a fine Ottocento dopo le alluvioni (Chiusa Nuova). Ricostruita in parte nel 1949 dopo la guerra e più volte consolidata. Lo scivolo monumentale è lungo 160 metri e largo 35 inserito nell'itinerario del parco. È la più antica opera idraulica d'Europa ancora in funzione. La chiusa e sue derivazioni sono eccellenze della meccanica delle acque in chiave artistico-naturalistica. Un capolavoro d'ingegneria idraulica medioevale e rinascimentale: Stupisce la continuità operativa nella manutenzione moderna per la rimozione di detriti e legname accumulati nelle piene.



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