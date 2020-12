CULTURA EMILIA ROMAGNA La città dei musei è Reggio La rete museale dell'Emilia Romagna ha nelle diverse strutture dei Musei Civici di Reggio Emilia delle eccellenze che vanno dalla archeologia alla storia sacra e naturale proposte in pillole sul web

Dalle immagini mariane miracolose della Ghiara sin dal 600 al 1799 quando la città acquisì la collezione naturalistica dello scienziato Lazzaro Spallanzani, Reggio conserva la memoria di tutti. La Madonna reggiana dei Servi translata in Basilica è unica al mondo perché la Madre adora il Bambino a terra su una pietra e non in braccio come da bozzetto secondo la mappa regionale delle diocesi. In una mostra recente la Vergine adorante anche con San Francesco e San Rustico. Il Mauriziano e il suo arco trionfale del Malaguzzi risale al 500 costruito in memoria di Ludovico Ariosto. Il parco della villa che dai gelsi diventa orto botanico nel 1512 sarà Giardino Antiquario come un museo all'aperto. Da convento medioevale benedettino a Palazzo patrizio rinascimentale fu di Daria Malaguzzi mamma dell'Ariosto per questo, luogo caro al poeta. il palazzo, poi, viene trasformato e affrescato tra il 600 e il 700. A Reggio dalla metà del 400 visse la regina di Cipro Anglesia Visconti figlia del duca Barnabò che andò in sposa a Giano re di Cipro, Armenia e Gerusalemme. Lo dice una lapide funeraria rinvenuta nell'800 che vuole la nobildonna finita in disgrazia sepolta nel 1439 in San Prospero. Il più amato luogo espositivo è, invece, il museo del Capodoglio del 1939 da 80 anni il più visitato. Nel '38 sei capodogli spiaggiati morirono a Senigallia e uno giovane di 7 metri arrivò in camion a Reggio. Imbalsamato e ricollocato in una sala è oggi la 'mascotte' più gettonata anche sul web.

fz

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: