La Città della Luna: un viaggio cinematografico nel futuro

Il docu-film di Alessandra Bonavina esce a 50 anni dall'allunaggio (neologismo nato dalla conquista americana del 'pianeta' LUNA) e parla di cosa l'uomo si appresta a fare mezzo secolo dopo la conquista del primo satellite naturale conosciuto (per qualcuno "il pianeta doppio") da cui partire per andare oltre...: l'infinito. Impegno e tecnologie futuribili per le sfide che dalla LUNA portano verso un ignoto ormai conoscibile: LO SPAZIO PROFONDO. Lunar city è il topos, il luogo - chiave, elettivo, da cui le prossime missioni spaziali prenderanno il via per ciò che attende i nostri figli e nipoti. Gli astronauti dalla TERRA su una capsula ORION attraccheranno al GATEWAY lunare per far rotta verso il cammino INTERPLANETARIO a bordo del TRANSPORT fin dentro lo SPAZIO-TEMPO. Location e immagini della NASA che ci proiettano oltre il 2024 direttamente nel futuro prossimo venturo...

