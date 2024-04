ROMA CAPITALE La Città Eterna di flora e fauna “L'IMPERO DELLA NATURA. Una notte al Parco del Colosseo” di Luca Lancise coprodotto dal Parco archeologico del MiC con Sky Nature anche in streaming su NOW

Un ecosistema in equilibro in pieno centro storico nei siti archeologici della Antica Roma si svela di notte dove l'antropizzazione è limitata cosicché animali e piante si riappropriano del loro habitat naturale per poche ore. Preservare in sicurezza lontano dai visitatori fauna e flora ancestrali sopravvissute all'inurbamento. Un miracolo ecologico quotidiano nascosto ai nostri occhi. Qui il traffico cede alla vita. Un'oasi di spazio e tempo nel cuore monumentale della Capitale dove storia e natura si compenetrano in modo misterioso. Una favola metropolitana del silenzio di valenza scientifica dove convivono i religiosi conventuali del Palatino e le specie selvatiche nostrane.

