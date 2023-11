VENETO CULTURA La città Unesco dipinta da Giotto La rivoluzione artistica di GIOTTO a Padova in un lavoro documentale inedito sul Trecento veneto in sala cinematografica tra Romagna e Marche

L'URBS PICTA tutta bella appellativo medioevale di Padova negli affreschi di scuola in “GIOTTO e il Sogno del Rinascimento” anticipato in pieno Medioevo. Le gesta pittoriche e innovative degli affreschi giotteschi voluti dai signori Carraresi in competizione con la Serenissima Repubblica di Venezia e la sua bellezza. “LA CITTÀ DIPINTA” nei colori nuovi del grande pittore toscano chiamato dai frati minori di Sant'Antonio su segnalazione dei confratelli di Assisi. Il ciclo pittorico della Cappella degli Scrovegni è il simbolo di questo rinnovamento culturale che fece scuola tra i pittori di tutta Europa facendoli arrivare in città. La mappa astrologica affrescata del Palazzo della Regione conferma il Patrimonio UNESCO nel mondo dell'Urbs Picta.

