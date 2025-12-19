La Colonna di Marco Aurelio al centro di importanti lavori di restauro

A Roma i fondi Pnrr servono anche per il restauro di importanti monumenti, è il caso della Colonna di Marco Aurelio. Sorge al centro dell'omonima piazza, davanti Palazzo Chigi sede del governo, alta circa trenta metri con un basamento di 12. Realizzata tra il 180 d.C., anno della morte di Marco Aurelio, e il 193 d.C., fu ultimata da Commodo, figlio e successore dell'imperatore. I 18 rocchi marmorei, in una serie di giri a spirale, rievocano, anche in maniera piuttosto rude, le campagne militari di Marco Aurelio contro i Germani e i Sarmati. Conosciuta anche come Colonna Antonina, per un errore nell'iscrizione originale e del ritrovamento di frammenti vicino, che l'attribuiva ad Antonino Pio, padre di Marco Aurelio. Dove i restauratori sono già intervenuti, il lavoro è evidente, se comparato alle parti ancora da ripulire. Ma come si interviene su un monumento del genere? Bisogna usare ogni precauzione per visitare il monumento, come i caschi protettivi, ed è un'avventura salire anche gli oltre 20 piani della colonna, ma dall'alto lo spettacolo che offre la Città Eterna è impagabile. La figura della Vittoria, tagliata da un terremoto, rimane visibile oggi come testimonianza dei danni subiti nel tempo.

Nel video l'intervista a Marta Baumgartner, responsabile del progetto e direttore operativo per l’archeologia (Soprintendenza Speciale di Roma)







