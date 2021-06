DANTE700 La Commedia a Nairobi con AVSI “Il cielo sopra Kibera” di Marco Martinelli, stasera alla Rocca di Pieve di Cento, Dante portato in missione in uno slum di Nairobi, con Fondazione AVSI i ragazzi del Kenya mettono in scena La Commedia dell'Alighieri

Kibera ha il cielo 'grigiazzurro' della più grande baraccopoli di Nairobi. Tanti giovani e giovanissimi vivono e muoiono lì e oltre 150 di loro, con AVSI e il Teatro delle Albe, hanno “messo in vita” in un docu-film la DIVINA COMMEDIA vincendo il Premio Volontariato 2019 per la Cultura del Senato. Martinelli e Montanari hanno reinventato terzine e versi traducendo in swahili e inglese il copione cinematografico grazie alle 4 scuole della Fondazione nata a Cesena. Tre adolescenti danno volto e voce a Dante, Virgilio e Beatrice, facendo da guide nel labirinto di Kibera. Un affresco poetico fatto di danze e movimenti di una freschezza e bellezza tali da rendere commuovente la poetica dantesca anche nell'Africa ferita dalla miseria. THE SKY OVER KIBERA è diventato un progetto educativo e fa parte della didattica teatrale scolastica. Recitazione e improvvisazione, canto e danza, sono lo sguardo giusto per cogliere il desiderio di bellezza dei bambini che vogliono studiare e lavorare.

fz



I più letti della settimana: