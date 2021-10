ARTE TEATRO MARCHE La "commedia di strada" arriva da Ascoli La Compagnia dei Folli, artisti di strada e d'immagine originari di Ascoli Piceno nota in Repubblica per la Cerimonia d'Apertura dei Giochi dei Piccoli Stati, compie 37 anni

I Folli raccontano storie ispirandosi al Medioevo e al Rinascimento in cui il fantastico e il grottesco convivevano in feste e balli popolari in strada e a corte. Danzatori, acrobati e attori sospesi, oggi, sperimentano le tecniche del NOUVEAU CIRQUE praticando alpinismo e speleologia. Costumi d'epoca, trampoli, fuochi e cavi elastici con cinghie, corde e trapezi integrano e completano l'arte circense con macchine scenografiche. La compagnia ha partecipato a festival e rassegna storiche in tutto il mondo. Le loro performance utilizzano anche i fuochisti per i giochi pirotecnici. Il teatro ragazzi sviluppa il progetto “Pinocchio on the road”. Dopo 250 anni i funamboli hanno riproposto “Il Volo dell'Angelo” dal Campanile di Piazza San Marco. L'esperienza artistica pluridecennale dei Folli è riconosciuta dalla Regione Marche e dal Ministero della Cultura.

fz

