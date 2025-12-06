TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:30 Rifiuti a San Marino, ecco i dati: differenziata ferma al 45,9%, porta a porta in flessione 18:21 Virtus-Tre Penne: le parole di Bizzotto e Bonini 18:18 Virtus-Tre Penne, Benincasa: "Un gol che ci voleva". Badalassi: "Sono sempre pronto" 18:14 Roberto Baggio: "Spero che l'Italia non deluda i tanti tifosi azzurri" 18:13 La Commedia (Divina) di Buzzati in "Orfeo" e Villoresi 18:01 L'Arezzo a Livorno perde il derby 2-1 e forse anche il primato 17:59 La Virtus riparte: 2-1 al Tre Penne 17:28 Svolta sul caso Mps-Mediobanca, il commento di Andrea Ropa: "Operazione che sta cambiando i connotati della finanza" 17:12 Il Tre Fiori torna schiacciasassi, alla Virtus il big match del 12° turno 17:00 Zanotti e Polidori: "La collaborazione tra le nostre Federazioni sarà ulteriormente ampliata"
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

La Commedia (Divina) di Buzzati in "Orfeo" e Villoresi

“Orfeo” per la regia di Virgilio Villoresi tratto dal “Poema a fumetti” dalla Divina Commedia buzzatiana dopo il Festival di Venezia arriva nei cinema selezionati in aggiornamento continuo

di Francesco Zingrillo
6 dic 2025
"Orfeo"
"Orfeo"

Un viaggio d'amore nell'aldilà che porta la graphic novel, scritta e disegnata nel 1969 da Dino Buzzati, nel sogno di Villoresi dal mito di Orfeo ed Euridice. Sul mistero delle cose che passano transitando verso la fine: 'vivermorendo' (storia di un amore e di una perdita insanabili). Quando un suono giunse di sorpresa (senza preavviso): la morte. L'amante si riduce a inseguire un'ombra come ce ne sono tante tra le case cercando una porta: per poterla riamare dimentica di morire... Il mondo degli inferi c'è, e lì il diavolo custodisce oggetti, nostalgie, e corpi avvenenti: da certi spioncini le anime sbirciano i vivi con rimpianto su ciò che fu. ORFEO è cinema d'arte poetica di un regista artigiano di alta qualità. Sperimentale e coraggioso perché parla della morte con speranza, e che sin dalla nascita c'entra con la vita: un giardino misterioso dove rivedersi per sempre...




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura