ANTEPRIMA CINEMATOGRAFICA La Commedia (Divina) di Buzzati in "Orfeo" e Villoresi “Orfeo” per la regia di Virgilio Villoresi tratto dal “Poema a fumetti” dalla Divina Commedia buzzatiana dopo il Festival di Venezia arriva nei cinema selezionati in aggiornamento continuo

Un viaggio d'amore nell'aldilà che porta la graphic novel, scritta e disegnata nel 1969 da Dino Buzzati, nel sogno di Villoresi dal mito di Orfeo ed Euridice. Sul mistero delle cose che passano transitando verso la fine: 'vivermorendo' (storia di un amore e di una perdita insanabili). Quando un suono giunse di sorpresa (senza preavviso): la morte. L'amante si riduce a inseguire un'ombra come ce ne sono tante tra le case cercando una porta: per poterla riamare dimentica di morire... Il mondo degli inferi c'è, e lì il diavolo custodisce oggetti, nostalgie, e corpi avvenenti: da certi spioncini le anime sbirciano i vivi con rimpianto su ciò che fu. ORFEO è cinema d'arte poetica di un regista artigiano di alta qualità. Sperimentale e coraggioso perché parla della morte con speranza, e che sin dalla nascita c'entra con la vita: un giardino misterioso dove rivedersi per sempre...

