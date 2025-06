La Compagnia degli invincibili è un "Racconto di gesti d'amore"

Un progetto di Teatro – non Teatro, dove i protagonisti non sono attori ma persone con diversa abilità, capaci di raccontarsi con autenticità e forza. All'auditorium Little Tony Racconto di gesti d’amore: un evento speciale a cura della Compagnia degli Invincibili. Il percorso, coordinato da Anna Fiorelli e Meris Monti con la conduzione del laboratorio di Alessandra Tracchi, nasce per valorizzare l’inclusione, la partecipazione e la narrazione collettiva. Una performance ispirata a Kafka e La bambola viaggiatrice, frutto di mesi di laboratorio, gioco ed emozioni condivise. Non uno spettacolo compiuto, ma il primo passo pubblico di un progetto che vuole crescere nel tempo.

"È molto bello, è una bella esperienza, sono emozionata - racconta Giada De Angeli -. Qui faccio l'attrice, cammino sul palco e parlo con i miei compagni".



Dietro le quinte, anche un team creativo d’eccezione, con la regia di Augusto Michelotti e il contributo dell’Università di San Marino. Il pubblico è invitato a partecipare attivamente, in un’esperienza che unisce cultura, comunità e solidarietà. "Una storia molto bella che parla di perdita, ma anche di modi per superare una perdita - spiega Laura Cappelletti -. Ci siamo allenati molto, per circa due o tre mesi ogni sabato ci siamo incontrati, abbiamo fatto vari lavori per poi arrivare allo spettacolo di domani, che dovete venire a vedere. È stato molto bello lavorare tutti insieme, ci siamo divertiti molto e ho fatto conoscenze che penso che mi porterò nel cuore per tutta la vita".

Ingresso a offerta libera, appuntamento domani, 15 giugno, alle 18.



Nel video le interviste a Giada De Angeli e Laura Cappelletti

