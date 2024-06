IN UDIENZA DALLA REGGENZA “La Compagnia Uniformata delle Milizie” in un volume di storie e immagini Nel giorno di San Quirino e della Fondazione delle Milizie, la presentazione alla Reggenza del volume di Giuseppe Gattei. Fissa l'attività del quinquiennio 2018 - 2023

Davanti ai rappresentanti dei corpi, volontari e professionali, il Segretario agli Esteri Luca Beccari introduce un volume fatto di informazioni, statistiche, immagini inedite, “che parla di un impegno, che parla – dice – del Paese”. Delle Milizie ricorda “il prestigio e il contributo nel dare risposte in momenti importanti, anche cruciali per la comunità”, ma soprattutto il valore dell'essere volontari, come esempio alle nuove generazioni.

“Il sostegno della Segreteria di Stato a queste iniziative è un servizio che si fa al Paese – interviene così il Comandante delle Milizie, Corrado Carattoni – nell'aiutare a comprendere le nostre istituzioni, attraverso un libro che dei militi racconta la vita sociale, segnata dal profondo attaccamento alla Repubblica”.

L'autore Giuseppe Gattei. Parte dalla data, 4 giugno: giorno di San Quirino e giorno della Fondazione – nel 1543 - delle Milizie, evidenziando l'importanza di fissarne la vasta attività. “Appartengo alla Milizia da 40 anni – racconta – e ci tenevo che rimanesse una documentazione di quello che si fa. E' vero, siamo nel mondo delle immagini, ma se non viene fermato si disperde tutto”.

Un'opera “testimonianza tangibile del servizio della Milizia, corpo di pace impegnato nei momenti istituzionali, nella salvaguardia del territorio, espressione della difesa della libertà e della sovranità della Repubblica” – dicono i Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni – e ne ricordano “l'azione di solidarietà, nell'accoglienza dei profughi della Seconda Guerra come del conflitto russo-ucraino. “Un piccolo esercito sostenuto da un grande ideale – rilevano - capace di rappresentare l'unicità di San Marino. In luce, infine, l'opera volontaria e l'impegno nel tramandare ai giovani valori e ideali della Repubblica e fedeltà alle sue istituzioni.

