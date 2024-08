ANTERPIMA CINEMA VENEZIA La coppia Fo-Rame torna al cinema COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA il film coprodotto dalla Rai con Chiara Francini tratto dallo storico spettacolo di Franca Rame e Dario Fo alle Giornate degli Autori di Venezia e nei cinema

La pellicola per la regia di Federica Di Giacomo è tratta dal copione sulla condizione della donna scritto da Franca Rame con la collaborazione di Dario Fo. Antonia sposata da sempre a un compagno che non la ama più. La coppia aperta e le relazione extra valgono solo per lui. Lei dopo il tentativo di suicidio cerca la libertà ma il maschio è geloso... Franca scrive il testo di getto e Dario la aiuta a stenderne il finale ad effetto. Una storia sull'evoluzione dell'amore con ironia politica al femminile. La protagonista Francini recita una donna che comincia ad ascoltarsi, rivoluzionando il mondo intorno, rinascendo.

