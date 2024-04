TEATRI EMILIA La corale british più famosa al mondo Il gruppo inglese di musica vocale THE TALLIS SCHOLARS diretto da Peter Phillips dopo 50 anni di attività in tour al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia

Gran festa inglese per il mezzo secolo dei TALLIS (l'ensemble intitolato al compositore Thomas Tallin) che dopo 70 concerti in tutto il mondo e le celebrazioni in casa arrivano in Emilia nel prestigioso Teatro Municipale di Reggio con un concerto straordinario tra antico e moderno. Gli SCHOLARS sono leggenda della musicalità corale polifonica. Originali e crearvi anche dopo il cinquantenario continuano a sperimentare: quasi un millennio separa la compositrice del gregoriano, autodidatta, medioevale e mistica benedettina HILDERGARD VON BINGEN dal contemporaneo estone Arvo Pärt (“tintinnaboli”) maestro del minimalismo sacro. L'opera di mezzo (ponte artistico) in equilibro musicale è invece estrapolata dal 600 di Gregorio Allegri autore dell'immortale “Miserere”. Fusione timbrica e intonazione vocale sono gli strabilianti strumenti dei TALLIS SCHOLARS.

