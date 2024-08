SPETTACOLO La Corale di San Marino accende l'Arena Francesca da Rimini Jusus Christ Superstar, Rent, Godspell, Grease, Hair e tanti altri capolavori che hanno fatto la storia del musical moderno

La Corale di San Marino accende l'Arena Francesca da Rimini.

Un'energia unica quella dello spettacolo E adesso... Musical! La Corale di San Marino in concerto all'Arena Francesca da Rimini ha incantato cittadini e turisti sul palco dell'SGR Live. In uno spazio così intimo come quello del Castel Sismondo, i brani più celebri del mondo musical hanno dato vita a un intenso spettacolo.

Marco Corona a presentare l'evento, intervallando le canzoni con la storia dei brani raccontata col sorriso; le voci soliste, Valentina Monetta e Mario Mosca, insieme alla band composta da Danilo Bucci al basso, Pasquale Montuori alla batteria, Stefano Zambardino al pianoforte e Massimo Marches alla chitarra, hanno sostenuto le importanti voci della Corale, diretta dal Maestro Fausto Giacomini. Jesus Christ Superstar, Rent, Godspell, Grease ed Hair sono alcuni dei capolavori riportati in auge dall'orchestra, pezzi che hanno fatto ballare intere generazioni.

All'evento anche un desk della Fondazione ISAL, per informare sulla sua attività di ricerca, sostegno alle persone con dolore, formazione e comunicazione sociale.



Durante la serata un momento di commozione per ricordare Laura Benvenuti, la cantantautrice scomparsa dopo una malattia.

