La Crus revival romagnolo

Una “reunion” romagnola (primo disco fine 90 registrato a Mondaino e serata d'avvio allo Zorro di Cervia): musica e letteratura per arti visive tradotte nello show “Appunti scenici per voci, suoni e immagini”. Il duo LA CRUS vent'anni dopo è ancora avanti... Giovanardi e Malfatti dopo il Sanremo 2011, in coppia ma non in band, si ripropongono in tour già dall'estate 2019. Il pop-rock alternativo, italiano beneficia ancora dei LA CRUS, che sperimentano su pezzi storici (come ogni volta/notti bianche/nera signora/natale a milano) il reading di Pasolini, Pagliarani e Tenco, su sperimentazioni filmiche di Man Ray. La scena musicale indipendenti di oggi, però, viene da altre frustrazioni... (dice Giovanardi) e va in direzioni diverse dai LA CRUS nonostante Sanremo.

