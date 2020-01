CESENA REUNION La Crus revival romagnolo Dopo 20 anni torna la band storica per una serata cesenate al circolo Big Barrè con lo spettacolo “MENTRE LE OMBRE SI ALLUNGANO” in scena Mauro Ermanno Giovanardi e il chitarrista Cesare Malfatti

Una “reunion” romagnola (primo disco fine 90 registrato a Mondaino e serata d'avvio allo Zorro di Cervia): musica e letteratura per arti visive tradotte nello show “Appunti scenici per voci, suoni e immagini”. Il duo LA CRUS vent'anni dopo è ancora avanti... Giovanardi e Malfatti dopo il Sanremo 2011, in coppia ma non in band, si ripropongono in tour già dall'estate 2019. Il pop-rock alternativo, italiano beneficia ancora dei LA CRUS, che sperimentano su pezzi storici (come ogni volta/notti bianche/nera signora/natale a milano) il reading di Pasolini, Pagliarani e Tenco, su sperimentazioni filmiche di Man Ray. La scena musicale indipendenti di oggi, però, viene da altre frustrazioni... (dice Giovanardi) e va in direzioni diverse dai LA CRUS nonostante Sanremo.

