SERIE TV STREAMING La cucina è una questione di molecole LEZIONI DI CHIMICA dal bestseller di Bonnie Garmus alla serie televisiva di 8 episodi con Brie Larson in streaming da metà ottobre a fine novembre

Dal libro al film per la televisione in una serie di Apple tv molto attesa negli States (la Garmus, autrice letteraria, è di Seattle ma vive a Londra) con parecchi fan anche in Italia dopo il successo della storia edita da Rizzoli. La premio Oscar splendida Brie Larson è la protagonista Elizabeth Zott. Elizabeth/Brie in pieni anni 50 lavora in un laboratorio chimico dominio maschile e finisce per essere licenziata per la sua intraprendenza. Comincia cosi la missione impossibile per una donna borghese in una società conservatrice (bella com'è può solo sposarsi e fare figli!). Tiene lezioni di cucina in tv a mogli e figlie seguitissime pure dagli uomini. La cucina è una questione di chimica. Dare lezioni da scienziata alle casalinghe significa insegnare come se la cava una madre single in pieno maschilismo. Diverrà famosissima emancipandosi da tutto aprendo la strada agli anni 60 entrando prepotentemente in ogni casa con la televisione. La chimica è vita! Dentro e fuori la cucina bisogna comunque imbandire la tavola.

