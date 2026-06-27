PRIMA FILM La cugina punk di Superman Al cinema arriva SUPERGIRL l'altra faccia di SUPERMAN dai supereroi DC protagonista l'australiana Milly Alcock star delle serie HOUSE OF THE DRAGON

'SuperMILLY ALCOCKgirl' è l'estensione di una KARA punk ribelle e vendicativa. L'eroina kriptoniana doppio di KARA-ZOR-EL ( Car-uh Zor-El) ha le fattezze dell'attrice australiana ed è controcorrente rispetto ai modelli passati di SUPERGIRL. Una donna ribelle e inquieta di taglio punk (anche nello slang) spaziale al contempo terreste. Costumi dai fumetti originali. Fisicità cosmica e charme galattico: imperfetta (umana...).

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