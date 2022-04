La cultura al centro del semestre: la Reggenza in Biblioteca di Stato

La prima uscita in territorio per Oscar Mina e Paolo Rondelli non poteva che essere la Biblioteca di Stato. In quel Palazzo Valloni, anche sede istituzionale, nel quale è stato pronunciato il loro primo discorso, incentrato anche sulla cultura. Per questa attenzione il Segretario Belluzzi li ringrazia. Con lui il collega Ciavatta e il dirigente facente funzione Testaj, in questa visita ai tesori della storia sammarinese. Nell'atrio, infatti, proprio in occasione del 1 aprile, è stata allestita una mostra sulla Reggenza, che ha in esposizione i gioielli di archivio e biblioteca. Dagli statuti del '600 ai documenti sull'oratore. Scoprendo le 14 orazioni nel '700 del sammarinese Melchiorre Martelli, carico di meriti e riconoscimenti; il saluto da Capitano uscente di Giuliano Gozi Senior, nello stesso secolo, che venne pronunciato quattro volte, laddove non c'era l'oratore; o il primato di Marino Fattori con 15 orazioni nell''800. Infine una tabella risalente al 1773 con le funzioni pubbliche della Reggenza.