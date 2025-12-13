La "cura" di Allevi è una 'mielomelodia'

Ritorno alla vita dal vivo con i suoi concerti e le nuove composizioni scaturiti dalla “cura” della sua musica che passa dalla forza artistica proprio attraverso la malattia. Il mieloma fa parte del suo “presente allargato” che comprende amici, famiglia, e pubblico (tra loro i sanitari e le persone che lo seguono durante la fisioterapia oncologica). GIOVANNI non è capace di rimuove ma di amare sì. 7 Note corrispondono alle altrettante lettere della parola mieloma: la melodia romantica che ne consegue è il concerto MM22 del tour. Tra mente e corpo sempre il sorriso anche in chi suona. ALLEVI in creazione viva: LIFE.







