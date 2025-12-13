EVENTI EMILIA La "cura" di Allevi è una 'mielomelodia' GIOVANNI ALLEVI in sala nel weekend tra Bologna (Modernisimo) e Parma (Astra) promuove il suo docu-film BACK TO LIFE per la regia di Simone Valentini presentato al Festival di Roma insieme al tour PIANO SOLO 2025-2026

Ritorno alla vita dal vivo con i suoi concerti e le nuove composizioni scaturiti dalla “cura” della sua musica che passa dalla forza artistica proprio attraverso la malattia. Il mieloma fa parte del suo “presente allargato” che comprende amici, famiglia, e pubblico (tra loro i sanitari e le persone che lo seguono durante la fisioterapia oncologica). GIOVANNI non è capace di rimuove ma di amare sì. 7 Note corrispondono alle altrettante lettere della parola mieloma: la melodia romantica che ne consegue è il concerto MM22 del tour. Tra mente e corpo sempre il sorriso anche in chi suona. ALLEVI in creazione viva: LIFE.

