La "cura" di Thea Crudi ed Emiliano per guarire con la musica

A Ma Casa Madre presso il Podere Lesignano, è andato in scena il concerto di Thea Crudi ed Emiliano Toso; la prima, artista e scrittrice che da anni divulga in Italia e all’estero lo Yoga Spirituale e i Mantra in Sanscrito, e il secondo, pianista di fama internazionale. Un evento unico - patrocinato dalla Segreteria di Stato alla Cultura - per diffondere musica di guarigione.

"L'incontro tra Oriente ed Occidente in un abbraccio vibrazionale, - hanno spiegato gli organizzatori - fortemente allineato con l'intento di portare e diffondere pace, di espandere frequenze e vibrazioni che portino le persone ad un livello di energia di qualità più elevata”.