La delegazione di San Marino presenta il super team per la performance di Gabry Ponte

La delegazione di San Marino svela il team d’eccellenza coinvolto nella produzione della performance di Gabry Ponte per l'Eurovision Song Contest 2025. Dopo i successi a Sanremo 2025 e al San Marino Song Contest 2025, si consolida la collaborazione tra i professionisti scelti nuovamente per firmare la performance che debutterà a Basilea durante la prima semifinale, martedì 13 maggio.

La squadra, rivela la delegazione della Repubblica del Titano, è composta da alcune delle figure più qualificate del panorama italiano in tema di produzione artistica e tecnica. Il lavoro, frutto di oltre due mesi di stretta sinergia, darà vita a uno spettacolo che unisce esperienza, creatività e innovazione. La consolidata intesa tra i vari reparti ha permesso di sviluppare una produzione fluida, pensata per valorizzare al massimo l’esibizione, in linea con gli standard internazionali dell’Eurovision Song Contest.

“Il team di Ponte” - ci spiega il Capo Delegazione Alessandro Capicchioni - “è riuscito a inserire l’Eurovision tra due momenti prettamente italiani: Sanremo e San Siro (sold out). La preparazione che abbiamo supervisionato” - prosegue Capicchioni - “è non solo eccelsa ma anche coerente con lo stile di Gabry Ponte ed efficace sul palco eurovisivo. Chapeau!”



Ecco la squadra di professionisti di “Tutta l’Italia”:

Production Manager: Filippo Ugliengo

Creative Direction: Laccio

Artistic Direction: Daniele Boccaccio

Directing Consultant: Luigi Antonini

Lighting Consultant: Francesco De Cave

Movement Director: Olivia Lucchini per Laccioland Studio

Costume Custom: Andrea Ya’Aqov

Styling Direction: Romina Piperno

Costume Consultant for Singers and Musicians: Maria Sabato per Laccioland Studio

Custom made 3D Mask: whitelabel.uno & peerless_it

Visuals: Unolab

Musicians: Donato Vizzino e Gioele Nuzzo by Modulo Agency



A questi si aggiungono i professionisti sammarinesi, che hanno supportato il team durante la fase di progettazione e produzione, mettendo a disposizione risorse e strutture fondamentali per la realizzazione dello spettacolo. Un lavoro frutto di un intenso percorso creativo e di anni di esperienza nella realizzazione di show live di livello internazionale, a conferma – ancora una volta – del valore della professionalità italiana sui palcoscenici più importanti d’Europa.