PRIMA FILM La diaspora cisgiordana del cuore TUTTO QUEL CHE RESTA DI TE regia della americana d'origine palestinese CHERIEN DABIS che lo interpreta anche da protagonista sarà il film della Giordania agli Oscar 2026 in tutte le sale cinema sarà proposto nelle scuole

Un adolescente palestinese partecipa alla prima intifada giordana compromettendo per sempre la sua vita nel dolore della famiglia d'origine. Tre generazioni frutto della NAKBA, l'esodo dalla Cisgiordania di 700 mila palestinesi, parola assimilabile alla DIASPORA di tanti popoli sofferenti. SALIM è il maestro che insegna a partire dal cuore e dalla scuola per ricostruire e sanare con il dolore, appunto, la storia a venire.

