La dimora di Cézanne torna alla vita: per 40 anni vi trovò la sua principale ispirazione In contemporanea la mostra con le opere legate a quei luoghi

Jas de Bouffan è molto più di una casa: è un luogo magico, un laboratorio artistico che racconta 40 anni di vita e di lavoro del padre dell'arte moderna Paul Cézanne. La sua famiglia acquistò la tenuta nel 1859, mantenendone la proprietà fino al 1899. Per Paul era un porto sicuro, tra quelle mura si sentiva protetto. Qui fiorì la sua arte: disegnò, sperimentò, creò capolavori. Dopo anni di restauro, il maniero da questa estate riapre al pubblico. Fino al 12 ottobre potranno essere ammirati oltre 130 dipinti, disegni e acquerelli, molti dei quali ispirati proprio a quel luogo e ai paesaggi circostanti, come Monte Sainte-Victoire nelle sue diverse vedute. Sempre qui, tra il 1890 e il 1895, Cezanne dipinse "I giocatori di carte". Una mostra che è quindi anche un viaggio nella vita privata dell'artista, che già a 25 anni creava con tecnica e potenza. Accanto alle opere giovanili sono esposti capolavori assoluti prestati da musei di fama mondiale come Parigi, New York, Tokyo e Londra. Questo luogo speciale torna quindi alla vita, svelandoci uno spazio e un orizzonte che Cezanne seppe “raccontare” con gli occhi dell'anima.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: