FONDAZIONI E STORIA La dinastia famigliare delle gomme NOI SIAMO La vita aziendale della Pirelli ispirata alla “Vita di Galileo” di Bertolt Brecht in una testimonianza presentato al Festival Visioni dal Mondo di Milano

Il palcoscenico delle arti e della tecnica in una famiglia: Pirelli, la dinastia delle gomme, che ha segnato la storia industriale del paese insieme alla Fiat. Azienda, mercato automobilistico e sport, marchio: oggi si dice brand (internazionale) di un logo storico (nazionale). Varie declinazione di un unico prodotto del Made in Italy secolare: pneumatici, dalla antica radice greco-romana, pnèuma, aria e respiro, in pratica l'anima di un'impresa storica. Sin dal 1872 con il fondatore Giovanni Battista e i suoi “articoli di gomma elastica” a Milano. “NOI SIAMO” da Fondazione Pirelli, sempre - dicono i creativi.

