EMILIA ROMAGNA CULTURA La disabilità in scena diventa un dipinto “BRAVE” concept e coreografie di Paola Bianchi con Valentina Bravetti danzatrice disabile a IPERCORPO2023 InPresenza in collaborazione con Città di Ebla

Non c'è bravura e non c'è coraggio ma determinazione e desiderio. due performer (una disabile) in scena sul tema della compresenza di due corpi riferiti alla pittura. Una relazione vicendevole sull'accettazione dei limiti invalicabili. Un lavoro parte del progetto ELP. Sentire dentro la danza e percepirla attraverso la pelle. Lo spazio scenico del tappeto rosso deriva dalla DEPOSIZIONE di Rosso Fiorentino conservata alla Pinacoteca di Volterra. Un balletto di mani e sguardi incrociati e avviluppati che ricordano il Cristo e le figure intorno. Perché la danza non viene semplicemente capita ma compresa, da tutti.

