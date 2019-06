La dittatura della parola secondo gli HOFER-RAGAZZI

il docu film

Loro sono una coppia di autori noti per per la precedente provocazione cinematografica sul maschilismo italiano: LOVE IT OR LEAVE IT, film pluripremiato in tutto il mondo. Misoginia, machismo e soprattutto sessismo, nel linguaggio e nel comportamento quotidiano, inconsapevolmente utilizzati dai nostri due registi omosessuali e progressisti (HOFER e RAGAZZI firmano pure WHAT IS LEFT) tanto da mettere in crisi la loro convivenza di una vita e soprattutto il rapporto affettivo di unione. Scontro, critica e discussione, che diventano analisi puntigliosa degli atteggiamenti del nostro paese contro le donne non senza una puntatina ironica su TRUMP con il vecchio BERLUSCONI che aleggia proprio dietro alla elezione (rielezione?) del presidente americano uscente (siamo sulla notizia con le presidenziali del 3 novembre 2020 dove Donald si ricandiderà). Circo e carovana stile pride (gioioso e coreografico) in cui Gustav e Luca incontrano tutti quelli che servono (“integralisti e fanatici”, uomini estremi, porno divi, politici e sociologi dell'assurdo) in un caleidoscopio di viaggio improvvisato sulla conclusione: “SONO GLI UOMINI A DOVER CAMBIARE MENTRE LE DONNE LO HANNO FATTO GIÀ”.

