La diva Alida: un mito semplice

“La mia Alida silenziosa e guerriera” - scrive il regista Verdesca prodotto da Kublai film dopo anni di lavoro su materiali e repertori inediti anche di famiglia. Alida Altenburg in arte Valli nata a Pola 100 anni fa il 31 maggio era una diva semplice morta quasi in povertà a 85 anni. Una donna speciale in un ritratto di Mimmo Verdesca delicato e pieno d'affetto per una delle attrici più celebri del 900. Lei sta tutta negli appunti su quadernetti e diari, che da meticolosa artista figlia di una pianista e un professore, scriveva minutamente e minuziosamente sulla la storia intorno a sé con una calma talentuosa piena di pace.

fz