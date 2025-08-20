TV LIVE ·
La "Diva" divenuta "Divina"

DUSE di Pietro Marcello coprodotto da Rai Cinema in concorso a VENEZIA 82 protagonista Valeria Bruni Tedeschi insegna l'ultima stagione della “Divina” Eleonora al suo ritorno sul palco

di Francesco Zingrillo
20 ago 2025
"Duse" di Pietro Marcello
"Duse" di Pietro Marcello

La “Diva” che D'Annunzio chiamava la “Divina” filtrata dagli occhi della figlia. Gli ultimi atti della sua immensa carriera di attrice teatrale e cinematografica tra Grande Guerra e ascesa del fascismo. Un punto di vista nuovo quello scelto dal regista Marcello attraverso lo sguardo delle donne dei primi 900 (non solo madre e figlia). Un racconto della maturità che prevede incomprensioni e fragilità nel riaffermare la figura femminile non solo nell'arte. Un profilo di Eleonora Duse nuovamente sulla ribalta in uno spazio che la costringe a guardarsi dal proscenio negli occhi del pubblico in platea come in un atto di rivolta. L'ultimo viaggio (anche nella malattia) di una donna che ha scelto di essere sé stessa improvvisando e reinventando l'arte della recitazione: una sfida per Bruni Tedeschi-Duse sulla via di Venezia 82.




