SPETTACOLI REGIONE La diva Drusilla è la dea Venere VENERE NEMICA con Drusilla Foer ed Elena Talenti in scena alla rassegna teatrale BORGATTI di Cento di Ferrara

L'attore e cantante fiorentino Gianluca “Gigo” Gori di notte in scena veste in modo sontuoso il suo personaggio Drusilla Foer che si porta dentro di giorno da signore distinto ed elegante. Dopo il primo show, ELEGANZISSIMA, e la fama televisiva con Drusilla, appunto, VENERE NEMICA diventa figura da favola nelle Metamorfosi di Apuleio. Suocera contro nuora a Parigi: Venere versus Psiche, il dilemma generazionale e famigliare dell'amore immortale (solo degli dei) in uno Zibaldone di pensieri lirici sparsi di Drusilla.

