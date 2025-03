"La diva madre" di Elena D'Amelio: scandali materni di attrici italiane che hanno cambiato mentalità e leggi

Nel servizio l'intervista a Elena D'Amelio

Grandi dive del passato, che hanno fatto la storia del cinema italiano, raccontate in maniera inedita nel loro rapporto tra immagine pubblica, sessualità e maternità. E' il cuore dell'ultimo libro di Elena D'Amelio, frutto di cinque anni di ricerca e studio, dal titolo: “La diva madre. Saggi su maternità e divismo nel cinema italiano”. “Ho cominciato ad appassionarmi ai temi della maternità – spiega l'autrice – un po' perché anni fa sono diventata madre io, un po' perché mi sono accorta che c'era un vuoto accademico sull'analisi della maternità e della rappresentazione della maternità nei media audiovisivi”. Un tema, dunque, fino ad oggi inesplorato e che nel consegnarci uno spaccato dell'Italia tra gli anni 50 e 70, ci mostra come le azioni di queste attrici “ribelli” abbiano influenzato cultura e morale del tempo, cambiando la percezione del ruolo e della figura di madre al cinema.

L'analisi si concentra su icone di bellezza e talento come Sophia Loren, Claudia Cardinale, Anna Magnani, Stefania Sandrelli e non solo, tutte protagoniste di scandali materni. “O erano ragazze madri, oppure hanno avuto figli fuori dal matrimonio o famosi matrimoni messicani perché si sono sposate quando magari c'era già un matrimonio in attivo e in Italia non c'era il divorzio. Ho scoperto che comunque tutti questi scandali, che magari possono rientrare nei temi del gossip, sono in realtà un argomento di ricerca anche accademica molto interessante, perché attraverso questi scandali è cambiata la mentalità in Italia e anche le leggi. Quindi queste dive, mettendo in discussione l'idea di maternità tradizionale, hanno fatto in modo di far progredire anche il pensiero su che cos'è una buona madre, su che cosa significa l'identità materna e in qualche modo hanno reso più moderna anche l'Italia dell'epoca”. Due attrici, in particolare, hanno colpito la D'Amelio. Una è Anna Magnani, legata al Titano non solo per aver girato con Vittorio de Sica il film “Lo sconosciuto di San Marino”, ma per aver ottenuto, sempre qui, l'annullamento del suo matrimonio.

“Per ottenere l'annullamento da Goffredo Alessandrini, le è stata diagnosticata dal Tribunale Sammarinese un vaginismo isterico. C'è una documentazione che io ho letto e studiato in archivio. Questa cosa non è stata mai resa nota e fa un po' pensare, dato che noi abbiamo quest'idea di Anna Magnani come una diva passionale, anche molto focosa, che però ha dovuto subire in qualche modo una diagnosi di isteria per poter divorziare in un'epoca in cui appunto il divorzio non era permesso. L'altra attrice che mi sta molto a cuore è Claudia Cardinale. Lei ha avuto un figlio segreto, tra l'altro frutto di una violenza carnale, e che ha dovuto crescere come se fosse suo fratello, proprio da contratto. Le è stato cioè imposto di non rivelare che lei era ragazza madre perché altrimenti si sarebbe rovinata la sua facciata di fidanzata d'Italia, di ragazza acqua e sapone e questo scandalo è scoppiato solo dieci anni dopo, nel 1967”.