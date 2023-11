CENTENARIO CALLAS La "Divina" al cine CALLAS-PARIS, 1958 di Tom Volf per il centenario della nascita al Cinema Teatro Astra di Bellaria a cura di Approdi il debutto all'Opera di Parigi della “Divina” Maria Callas

Un film documento raro che mancava legato a una figura storica della lirica che ha segnato cultura, attualità e costume, fino agli anni Settanta con il cinema pasoliniano e la sua ultima tournée del 1973/74. Poi il silenzio fino alla morte nel 1977. La rappresentazione parigina del 1958 fu un evento anche mediatico imponente e di respiro mondiale. Oggi grazie a Nexo Digital la possiamo rivedere al cinema, dopo la prima al Festival di Roma, così com'era solo per i 100 anni. Restauro e rielaborazioni di suono e colore sulle bobine originali custodite dalla Fondazione Callas e dagli archivi di famiglia. Una esperienza cinematografica unica per una figura irripetibile nella storia del bel canto. La soprano più talentuosa di sempre osannata anche dalle generazioni successive di artisti in una versione ipnotica.

