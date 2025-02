CENTENARIO La "Divina" Duse grande e muta (in silenzio) DUSE - THE GREATEST di Sonia Bergamasco a 100 anni dalla morte della “Divina” Eleonora un documento inedito coprodotto da Istituto Luce Cinecitta e Rai Cinema

La più grande, certo, per aver cambiato, e non solo al femminile, l'arte dell'attore. ELEONORA DUSE inimitabile modello nell'istrionico mestiere di recitare con la presenza e l'anima: LEE STRASBERG, fondatore dell'Actors Studio, la onorò facendone l'esempio dell'artista teatrale (e cinematografica) fuori dagli schemi, pure oggi. Un docu-film testimonianza di Sonia Bergamasco che ha recitato salvandosi la vita come la “Divina” usando il suo “corpo di scena” in silenzio...

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: