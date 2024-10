CENTENARIO RSM "La dolce vita" sul Monte San Marino Cinema ricorda Marcello Mastroianni a 100 anni dalla nascita con LA DOLCE VITA di Fellini del 1960 restaurato dalla Cineteca di Bologna

Cronache mondane capitoline dei “ proibiti Sessanta” visti dal giornalista scandalistico Marcello Rubini, che vorrebbe fare il romanziere ma purtroppo... Diversi episodi per descrivere una vita notturna dilatata a mangiarsi sempre più le mattine fino a farle scomparire nel buio dei night e nella seduzione dei club. Ricchi annoiati e divi hollywoodiani tra alberghi e fontane della Roma storica fotografata dai “paparazzi” inventati da Fellini per noi. Marcello Mastroianni come il regista troneggiano su tutto... Lui sembra ancora l'ultimo divo di oggi ancora vivo.

