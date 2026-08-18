La dolce Vitti da amare

VITTI è la contrazione del cognome materno VITTIGLIA, Monica è arte pura. All'anagrafe MARIA LUISA CECIARELLI di Roma ma nessuno la chiamava così. UNICA nell'uso della voce roca e del corpo in modo ironico e sensuale. Inimitabile nel suo metro e settantatré, bionda con gli occhi verdi, eternamente impacciata: bellissima. Piena di fobie tanto da farle sue in decine di personaggi del teatro e della commedia; non ci vedeva bene per questo immaginava fisionomie e caratteri al femminile da donna vera. Il giornalista e regista Corallo l'ha vista con gli occhi altrui.







