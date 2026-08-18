COMMEMORAZIONE ARTISTICA La dolce Vitti da amare Sky Arte dedica una serata all'attrice MONICA VITTI con il docu-film di Fabrizio Corallo prodotto da RAI Documentari “VITTI D'ARTE, VITTI D'AMORE”

VITTI è la contrazione del cognome materno VITTIGLIA, Monica è arte pura. All'anagrafe MARIA LUISA CECIARELLI di Roma ma nessuno la chiamava così. UNICA nell'uso della voce roca e del corpo in modo ironico e sensuale. Inimitabile nel suo metro e settantatré, bionda con gli occhi verdi, eternamente impacciata: bellissima. Piena di fobie tanto da farle sue in decine di personaggi del teatro e della commedia; non ci vedeva bene per questo immaginava fisionomie e caratteri al femminile da donna vera. Il giornalista e regista Corallo l'ha vista con gli occhi altrui.

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