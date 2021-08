La donna che dipinse sulla neve

KENOJUAK ASCHEVAK (morta a Cape Dorset nel 2013) è il mito del popolo INUIT (che noi volgarmente chiamiamo eschimesi) per la sua arte immaginativa e le tecniche pittoriche nate nelle isole artiche dove ha vissuto sin dagli anni 20 con la sua famiglia e la comunità originaria intrecciando vita e lavoro. Artista donna che emerge dalla periferia del mondo in un contesto che non prevedeva alcuna arte creativa al femminile. Eppure dalle quelle marginalità nasce la grandezza. Si sposa due volte, insiste a dipingere e scolpire tra i ghiacci, protagonista di un film nel 1963 diventa famosa e fonda la cooperativa di artisti Inuit, ESKIMO.

fz