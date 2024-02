ANTEPRIMA BIOPIC USA La donna che visse in Obama “SHIRLEY: in corsa per la Casa Bianca”, storia di una donna nera che sfidò la politica americana, un'esclusiva Netflix nel “Mese della Storia Nera” da marzo in streaming e nei cinema

Persone che non si comprano donne senza padroni (non fu mai una donna nera pseudo bianca...): senza Shirley non ci sarebbe stato Obama. Shirley Chisolm, una maestra delle scuole materne con un master alla Colombia in educazione della prima infanzia, immigrata a Brooklyn, prima donna nera eletta in Congresso candidata alle primarie dei Democratici nel 1972. Figlia di genitori di umili origini provenienti dalla Guyana e dalle Barbados: mamma sarta papà operaio. Durante la sua carriera politica scampò a tre tentati omicidi. Si ritirò negli anni Novanta in Florida dove morì nel 2005. Il Film esclusiva Netflix in circa due ore racconta le fasi salienti di una vita della prima paladina moderna dei diritti umani che formo altre ragazze e uno staff tutto femminile in vari campi dal sociale al giudiziario: donne che a loro modo cambiarono il mondo.

