La “donna delle meraviglie” nell'84

Wonder Woman 1984

Diana Prince (archeologa battagliera) è sempre l'alter ego di Wander Woman (supereroina dai poteri speciali ma pienamente umani) in un 1984 sfrenato e consumista. Desideri, rinunce e anche la gioia di una storia d'amore, tra sogno e intrattenimento (oltre a qualche critica newyorkese) la pellicola che doveva essere della rinascita cinematografica internazionale, va... (almeno per gli incassi nordamericani). Al centro dell storia un oggetto magico e il suo utilizzo egoistico e sbagliato come per la Lampada di Aladino. La regista Patty Jenkins è partita dalla domanda che fa dire a WANDER. “ Siete sicuri di voler vivere una vita così!?”. Si fa spazio il tema della verità che anche un supereroe nella sua vicenda umana persegue a tutti i costi. Non manca la figura paterna anni ottanta e la cattiva di turno sempre perdente. Tanti i tributi alla moda ( e al fumetto) “vintage” del tempo.

fz