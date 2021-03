La 'Dragonessa' e la principessa, azzurre

Raya e l'ultimo Drago

Una principessa-guerriera del sud-est asiatico stavolta senza principe azzurro con un drago d'acqua senza fuoco e per di più al femminile per colore (celeste e armonico rispetto al verde scuro, beige e marroncino, del set). Dolcezza, grinta e simpatia: SISU, una dragonessa che si trasforma in donna. Per salvare il mondo serve complicità e amicizia anche con la rivale (Namaari figlia del Capo dei Fang) e gli avversari, basta un gruppetto di amici strambi per riunire un popolo. Dragonessa, divinità acquatica orientale, disegnata sui NAGA generalmente più “serpentini” dei draghi occidentali hanno ispirato design e storybord. Animale positivo simbolo di vita e fiducia in versione femminile vincente con eroina (ultima di una dinastia di guardiani) e contendente guerriera mai troppo in negativo (lealtà tra donne). La pietra preziosa è una gemma magica in frammenti da nascondere e proteggere mentre la piaga 'biblica' è la peste dei nostri giorni che trasforma i cuori degli uomini in pietre dure cosicché i 5 anni di lavoro del progetto vedono la luce nell'era dei vaccini come auspicio Disney.

