INTELLIGENZA ARTIFICIALE La Fabbrica del 'valore' digitale Progetto Artribune e Istituto Europeo Design alla Fabbrica del Vapore milanese la performance aperta alle università su creatività e intelligenza artificiale per Dialoghi Sonori 2023

Il progetto si chiama FRAGILE SURFACE (superficie fragile) di sound designer e videomaker in musica e arte digitale aperto al pubblico in un luogo sacro della sperimentazione performativa: la Fabbrica del Vapore. Un potenziale inesplorato tutto giovanile. La diffusione vertiginosa di nuova tecnologia sul mondo della simulazione umana (intelligenze artificiali) aprono al Metaverso in rappresentazioni digitali e 3D del panorama cretivo AI. Arte personale e Intelligenza artificiale possono convivere in nuovi capolavori futuribili secondo l'approccio multidisciplinare della nuova frontiera.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: