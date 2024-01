GRANDI MOSTRE La fabbrica di cioccolata al MoMA Al Museo d'Arte moderna di New York l'opera di Ed Ruscha con la famosa STANZA DI CIOCCOLATA nata a Venezia nel 1970

Le origini dell'opera di Ruscha dalla Chocolate Room ricreata in questi giorni al Museum of Modern Art newyorkese. La mostra intitolata NOW THEN spazia dal disegno al dipinto in oltre 200 opere. L'installazione di cioccolato è l'apertura dell'esposizione allestita dai collaboratori dell'artista sul progetto nato a Venezia mezzo secolo fa. Cercava oggetti/soggetti nei supermercati in nuovi materiali da impiegare nel suo lavoro. Piccoli tubetti di cioccolata italiana come i suoi colori a olio. Il creativo nato a Omaha nel 1937 serigrafò centinaia di fogli di cioccolata foderando un'intera stanza. La ROOM del MoMA in 4 pareti riproduce il processo d'allestimento e lavorazione originali. Una procedura artigianale da cioccolatai veneziani, per dosaggio e ingredienti, in pittura americana.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: