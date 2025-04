La faccia di Alessandro Magno

Il Macedone detto il Grande, e stratega, il Conquistatore: IL VOLTO DI ALESSANDRO nell'enorme mosaico insieme a Dario in un docu-film RAI. Da condottiero conquistò in 10 anni anche la Persia dell'imperatore e dell'esercito più potenti del mondo classico conosciuto. Leggenda e mistero di un personaggio storico divenuto mito anche ai giorni nostri circondato dalla fama per l'epica battaglia di Isso del 333 a.C. dove sbaragliò la macchina da guerra di Dario III. Il potente mosaico conservato (e restaurato) al Museo archeologico nazionale di Napoli rappresenta la sceneggiatura 'naturale' del lavoro di Gandolfo (oltre a documentare la preservazione e diagnostica dell'opera musiva) a immortalare l'arte greco-romana antica in un capolavoro rinvenuto a Pompei.