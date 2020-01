LE MARCHE MUSICALI La famiglia canora americana del GOSPEL diventa urbinate “Urbino in Musica” per le feste d'inizio anno propone stasera alle 21 al Teatro Sanzio il concerto americano dei GOSPEL VOICES FAMILY

Performance tutta americana in trasferta urbinate nel prestigioso teatro ducale il più tradizionale dei gospel arricchito di nuove sonorità contemporanee. Sotto la direzione artistica del tastierista DARIO DAL MOLIN per la prima volta a URBINO la formazione al completo dei GOSPEL VOICES FAMILY per il tour italiano 2019-2020. Le atmosfere gioiose e corali accompagnate dagli strumenti musicali del gruppo nato da un progetto in parte italiano del 2018 vanta collaborazioni internazionali con artisti europei della BLACK MUSIC e cantanti d'origine afroamericana e provenienti dal Nordafrica. L'Ensemble canoro statunitense si avvale di repertori classici e brani moderni in un concerto senza pause da ascoltare e ballare direttamente in teatro... grazie a URBINO IN MUSICA giunta alla VI edizione coinvolge pubblico, studenti e cittadini, per tutto il mese di gennaio.

fz



