EVENTI EMILIA La famiglia dei Cervi a teatro Per “I Giorni dell'Alambicco” a cura di “Anellodebole”, stasera a Sant'Ilario di Parma, lo spettacolo dell'Orsa CUORI DI TERRA memoria per i 7 fratelli Cervi dai diari di famiglia

Monica Morini e Bernardino Bonzani autori-attori hanno attinto direttamente dalle carte di famiglia, dai libri e dai racconti orali reggiani come in un filòs di stalla: storie di eroi, contadini e animali. Una cascina e un gruppo quello dei Cervi-Camurri notoriamente antifascista, che formano nella campagna emiliana un punto di riferimento per oppositori e partigiani anche russi sfuggiti ai nazi-fascisti. Un podere e una banda. La lotta anche armata entra in casa e coinvolge i figli, le mogli e i genitori: i 7 fratelli Cervi verranno fucilati per rappresaglia, dopo un'azione partigiana, al campo volo di Reggio, in pieno inverno dopo l'Armistizio del '43, tutti insieme. Una narrazione alternata di cuori al maschile e al femminile: il papà, la mamma, e le donne di famiglia. Un percorso di ricerca a raccogliere i fili della storia narrata da Maria Cervi che conclude, con quel che più manca oggi: “Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio, Ettore. Vederli spuntare dietro ai salici, dai campi, tutti e sette con le falci sulle spalle, pronti a srotolare il loro miracolo di umanità”.

fz

