La famiglia più pazza del mondo al CineConcordia

Versione anglosassone animata (soft meno nera e più divertente) della ADDAMS FAMILY figlia di (co)tante vignette e strisce americane anni Trenta newyorkesi rese famose fino agli anni Ottanta in varie serie tv, sit-com e cartoon, poi al cinema anni Novanta in film (live-action) finalmente al movie 2019 in computer grafica CGI realistica con tecnica stop motion. Chicca italiana: LOREDANA BERTE' doppia la nonna rock fuori di testa e invasatissima mentre Mortisia è Virginia Raffaele ( per contraltare Raoul Bova è zio Fester). L'attrice comica si cimenta in una recitazione “di testa”, cerebrale... e ironica; non mancano le sigle musicali delle serie originali rigorosamente in inglese. La famiglia dark più popolare del mondo compie 81 anni e non li dimostra visto il successo di pubblico e il ritorno in cassa, grazie al traino... di Halloween.

