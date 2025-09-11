La famiglia secondo J. Jarmusch

Le tre storie messe in scena sono frammenti di tutte le nostre vite da ciascuno riconoscibili nei dettagli (tratti lenti e liberi come la filmografia del regista americano). Il tempo del cinema di Jarmusch da sempre è letterario. Deve molto, sin dagli anni 90, alla scrittura francese moderna e non a caso la sua trilogia famigliare che parte dal New Jersey via Dublino finisce in Francia a Parigi:/ (un fratello e una sorella nell'appartamento della madre appena morta tornano alle origini del cuore attraverso fotografie, ricordi, affetti e sospetti celati - come nelle altre due storie di padri e madri: genitori e figli/fratelli/sorelle e gemelli, parenti...). Tre capitoli scritti in tre settimane come in un romanzo (francese) a episodi: attentamente costruiti per gli attori.







